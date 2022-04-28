Один із лідерів світової б'юті-індустрії Coty припинить роботу в РФ

Французько-американська косметична компанія Coty оголосила про припинення своєї діяльності у РФ. Coty виробляє та продає продукцію під 80 брендами, зокрема Max Factor, Rimmel та CoverGirl.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що у 2021 році на Росію припадало трохи більше 3% продажів Coty. У фінансовому році, що закінчився в червні 2021 року, загальний обсяг продажів Coty становив 4,63 млрд доларів.

Компанія не очікує, що цей крок вплине на цілі щодо доходу та прибутку на 2022 фінансовий рік.

У портфелі б'юті-гіганта близько 80 брендів парфумерної та косметичної продукції.

Coty виробляє та продає продукцію під брендами Alexander McQueen, Guess, Londa, Adidas, Balenciaga, Chlo, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Miu Miu, Tiffany & Co. Компанії належать торгові марки косметики для мас-маркету - Max Factor, Rimmel та CoverGirl.

Економічна правда