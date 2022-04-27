Реальні доходи росіян перейшли до падіння на фоні війни

Реальні наявні доходи росіян (доходи за вирахуванням обов'язкових платежів, скориговані на інфляцію) відреагували на війну в Україні та санкції Заходу падінням: за підсумками першого кварталу 2022 року вони скоротилися на 1,2% у річному вираженні.

Це випливає з оцінок Росстату соціально-економічного становища за березень 2022 року, передає The Bell.

Причина спаду реальних доходів росіян – різке зростання цін на тлі санкцій і девальвації рубля. У березні річна інфляція в Росії підскочила до 16,7% з 9,2% у лютому – таке значне зростання показника за місяць стало рекордним із січня 1999 року (тоді ціни зросли на 8,38%).

Даних щодо реальних зарплат за березень поки що немає, Росстат представить їх лише через місяць. Але реальні пенсії у березні під тиском інфляції скоротилися на 7,1% до лютого і на 8,3% у річному вираженні.

З оцінок Росстату випливає, що за підсумками першого кварталу 2022 року витрати населення (17,1 трлн рублів) перевищили його доходи (15,82 трлн рублів). Це означає, що росіяни витрачали заощадження (показник заощаджень населення скоротився на 1,3 трлн рублів).

Переважна частина доходів (92,7%) пішла на поточне споживання – тобто купівлю товарів та послуги.

Купівельна спроможність грошових доходів населення знизилася: зокрема, росіяни за підсумками першого кварталу могли купити менше картоплі (720 кг замість 960 кг на місяць), цукру (540 замість 666 кг на місяць), цибулі (984 кг замість 1,1 тонни на місяць) , білокачанної капусти (495,3 кг замість 1,5 тонн на місяць), ніж роком раніше.

Рівень офіційного безробіття в березні 2022 року не змінився порівняно з лютим і становив 4,1% економічно активного населення або 3,1 млн осіб.