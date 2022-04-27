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Експорт золота зі Швейцарії до США виріс у 23 рази через попит інвесторів

Середа, 27 квітня 2022, 19:50 - Олексій Павлиш

Поставки золота зі Швейцарії до США зросли у березні до найвищого рівня з травня 2020 року - інвестори, налякані вторгненням Росії в Україну та загрозою глобального економічного спаду, запасалися злитками.

Про це пише Reuters із посиланням на дані швейцарської митниці.

Так, експорт золота зі Швейцарії до США за місяць виріс у 23 рази і в березні досяг найвищого рівня майже за два роки.

Попит на метал виріс через те, що інвестори шукали "тиху гавань" у період потрясінь, пише агентство.

Зокрема, у лютому 2022 року в США було поставлено 3,5 т золотих злитків, у березні - вже 81,6 т, свідчать дані митної служби Швейцарії, яка є найбільшим у світі центром з переробки та транзиту золота.

Водночас у березні 2021 року зі Швейцарії до США було доставлено лише 1,5 т золота.

Експорт золота зі Швейцарії до Великобританії, яка також є центром інвестицій та торгівлі золотом, також за місяць різко зріс: з 5,3 т у лютому до 18 т - у березні.

Високий попит з боку інвесторів призвів до зростання цін на метал: у середині лютого вартість металу піднялася до максимуму із середини червня 2021 року - $1892,91 за унцію. 

А вже у першій декаді березня ціна унції золота перевищила $2050. 27 квітня унція золота торгувалася за ціною близько 1900 доларів.

Економічна правда

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