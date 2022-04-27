Міністр фінансів Росії оцінив дефіцит бюджету на 2022 рік у 2 мільярди доларів

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Міністр фінансів Російської Федерації Антон Сілуанов повідомив, що дефіцит бюджету Росії на 2022 рік, за його попередньою оцінкою, становитиме 1,6 трильйона рублів або близько 2,16 мільярда доларів за офіційним курсом.

Про це повідомляє "Комерсант".

Підсумковий розмір дефіциту бюджету "залежатиме від заходів антикризового реагування уряду" та заходів підтримки, які ще можуть знадобитися російській економіці, додав він.

"У нас відстрочка – 1,6 трлн руб. Як мінімум на цю величину у нас витрати будуть більшими за доходи",— повідомив Силуанов.

Дефіцит, що виник, він охарактеризував як "касовий розрив", зазначивши, що напряму цей розрив пов'язаний з відстрочками зі сплати податків.

"Просто ці гроші перейдуть через рік", – запевняє глава Мінфіну.

На початку квітня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що у 2022 році на бюджет Росії очікує нульовий профіцит.

Раніше Мінфін повідомляв, що федеральний бюджет на 2022-2023 роки буде складено як профіцитний, наголошуючи на відсутності планів щодо зміни обсягу внутрішніх запозичень.