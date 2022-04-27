Mercedes-Benz недоотримав 700 мільйонів євро прибутку через вихід з Росії

Alexander Sayganov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Чистий прибуток німецького виробника автомобілів класу люкс Mercedes-Benz Group AG за перші три місяці року скоротився майже на 20% через вищі витрати, пов'язані з призупиненням бізнесу в Росії після війни в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Чистий прибуток, що припадає на акціонерів, впав до 3,49 млрд євро за три місяці, що закінчилися 31 березня, порівняно з 4,29 млрд євро роком раніше, що призвело до падіння прибутку на акцію до 3,26 євро з 4,01 євро роком раніше.

Однією з причин падіння стало рішення Mercedes призупинити бізнес із Росією після нападу Москви на Україну. За словами компанії, цей крок спричинив витрати у розмірі 709 мільйонів євро, що еквівалентно 754 мільйонам доларів.

Продажі нових автомобілів Mercedes-Benz впали на 10% до 487 тисяч автомобілів у першому кварталі "в основному через вузькі місця в поставках напівпровідників, блокувань Covid-19, а також війни в Україні", йдеться у звіті компанії.

Прибуток Mercedes до вирахування відсотків та податків, який не включає спеціальні збори та витрати, за квартал зріс на 11% до 5,23 млрд євро.

Штутгартський виробник автомобілів і фургонів заявив, що на бізнес протягом року вплине нестача напівпровідників, зростання цін на сировину, збої через пандемію Covid-19, особливо в Китаї, і нова волатильність у ланцюжках поставок через війну в Україні.

"Геополітичні та макроекономічні умови, як і раніше, характеризуються винятковим ступенем невизначеності, включаючи війну в Україні, її вплив на ланцюжки поставок та динаміку цін на сировину та енергію", – заявили в Mercedes.