Сервіс Spotify відключив 2 мільйони російських преміум-користувачів

Музичний стримінговий сервіс Spotify, який раніше оголосив про вихід із Росії, припинив надання послуг для 2,1 млн користувачів з РФ.

Про це йдеться у звіті Spotify за 1 квартал 2022 року.

Компанія підкреслює, що у звітний період їй вдалося наростити базу користувачів з платною преміум-підпискою на 15% - тепер їх стало 182 млн.

Такого результату компанія досягла попри припинення роботи в Росії: у березні від сервісу було відключено 1,5 млн користувачів, у квітні - ще 600 тис осіб.

Загалом Spotify щомісяця тепер користуються 422 млн осіб - це на 19% більше, ніж роком раніше. За даними компанії, кількість слухачів, які користуються безкоштовною версією сервісу з рекламою та різними обмеженнями становить 252 млн осіб.

Раніше у Spotify розраховували досягти 183 млн преміум-передплатників за квартал, але трохи не досягнули цієї мети унаслідок відходу з російського ринку.

"Якщо виключити вплив нашого відходу з Росії, зростання абонентської бази перевершило очікування", - заявляють в компанії.

Нагадуємо:

Музичний стрімінговий сервіс Spotify заявив про відхід з Росії через нові закони, що накладають обмеження на поширення інформації всередині країни.

Платформа перестала працювати в РФ 11 квітня – з цього дня росіяни втратили можливість користуватися сервісами на сайті та у додатку.

Економічна правда