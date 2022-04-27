Фармкомпанії РФ бояться складнощів із поставками з ЄС шприців і картриджів для інсуліну

У РФ фармвиробники побоюються складнощів із поставками з ЄС первинного пакувального матеріалу, включно з шприц-ручками, картриджами для інсуліну і флаконами - шукають альтернативу у Китаї та Росії.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Проте, як зазначає видання, замінити оперативно європейську продукцію буде складно - на налагодження обладнання під нові матеріали та реєстраційні процедури потрібен час.

"Фармвиробники шукають заміну постачальникам первинної упаковки з Європи та США, повідомили декілька учасників ринку. Йдеться про шприц-ручки, картриджі для інсуліну, флакони. Так, "Герофарм", за словами директора з управління ланцюгами постачання компанії Євгенії Каїка, шприц-ручки для інсуліну закуповує у швейцарської Ypsomed, але у травні почне тестувати продукцію, що випускається іншими виробниками.

Крім того, "Герофарм" проводить патентну експертизу шприц-ручки власної розробки. Компанія також шукає заміну картриджів німецької Schott та інших матеріалів у РФ, Білорусі, Індії, Китаї", - пише газета.

На імпорт припадає переважна більшість компоентів, що використовуються у виробництві ліків, визнає гендиректор DSM Group Сергій Шуляк.

За даними "Герофарму", валютна складова у собівартості випуску ліків значна - 45-50% при виробництві картриджів для інсуліну та 69-75% для шприц-ручок.

Навіть якщо фармвиробники зможуть оперативно знайти нових постачальників, то знадобиться деякий час на налагодження обладнання, кажуть експерти.

Крім того, додають на ринку, для заміни пакувального матеріалу часто необхідно внести зміни до регулювань ліків, а цей процес нешвидкий.

Економічна правда