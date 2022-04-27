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Joom відновлює доставку "Укрпоштою" в Україну

Середа, 27 квітня 2022, 14:40 - Cергій Мельник

Укрпошта відновила доставку в Україну замовлень з латвійського маркетплейсу Joom. 

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

З 25 квітня Joom надав доступ до всього асортименту товарів (включно з товарами від китайських продавців). З початку війни всі маркетплейси тимчасово призупинили доставку в Україну.

Joom один з перших прибрав з сайту повідомлення про обмеження продажу товарів українським користувачам.

"До війни на Joom було зареєстровано близько 1 млн унікальних покупців з України. Тепер у них є можливість знову замовляти онлайн. А Укрпошта продовжить і далі шукати спільно з міжнародними маркетплейсами способи підтримки українських продавців та покупців", – заявила директорка департаменту міжнародних операцій Юлія Павленко.

При оформленні замовлення на Joom для доставки доступні лише ті відділення Укрпошти, які зараз працюють на видачу та приймання відправлень. Відділення в окупованих областях, або там, де проходять інтенсивні бойові дії, можуть тимчасово не надавати послугу доставки відправлень. 

Joom – міжнародний маркетплейс, на якому широко представлені товари з усього світу, особливо з Китаю. Маркетплейс пропонує 20 млн товарів від 5 тис продавців. До війни українці з доставкою від Укрпошти замовляли щомісяця близько 500 тис посилок.

Економічна правда

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