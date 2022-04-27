Роботу у Польщі знайшли 80 тисяч українських біженців

До Польщі з початку повномасштабної російської агресії виїхали приблизно 3 мільйони українців. З них 77 тисяч влаштувалися на роботу.

Про це розповіла директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда, повідомляє 24 канал.

"Із 77 тисяч приблизно 47,5% працюють в промислових галузях. Тобто це працівники на різних підприємствах. 10,3% працюють у сфері послуг. 8,5% працюють в офісних сферах, ще 4% – як спеціалісти в вузьких сферах", – розповіла Джоболда.

За словами експертки, один-два тижні тому для жінок було менше робочих місць. Зараз ситуація змінюється.

Вона додала, що була тенденція виїзду на свята, але більшість з тих, хто приїхав у воєнний час і почав працювати, залишається на своїх робочих місцях. Джоболда розповіла, що приблизно 15%– 20% людей кидають роботу й повертаються до України. Проте, за її словами, це не така велика цифра.

"Більшість українців, які приїхали до Польщі, перебувають на забезпеченні. Вони отримали дотації від польської влади, також є безплатні центри, де можна проживати, й частина цих людей не йде на роботу, бо їм достатньо тих коштів, які вони отримують, щоб прожити тут якийсь період", – розповіла Джоболда.