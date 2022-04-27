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Французька Schneider Electric продасть активи в РФ локальному керівництву
Французька корпорація Schneider Electric, що спеціалізується на електрообладнанні, оголосила про намір продати активи в Росії локальному керівництву.
Про це йдеться у заяві на сайті російського підрозділу компанії.
"З 24 лютого 2022 року Schneider Electric призупинила нові інвестиції та міжнародні поставки в рамках нових проєктів до Росії та Білорусі.
Після ретельного аналізу активів компанії та можливих сценаріїв Schneider Electric оголошує про те, що було підписано листа про наміри продати активи Schneider Electric у Росії керівництву компанії в країні. Угода має пройти погодження з місцевою владою", - заявили в компанії.
Там додали, що частка продажів Schneider Electric від російського підрозділу становить близько 2%.
Schneider Electric планує впорядкований процес передачі, "у рамках якого компанія виділить кошти, необхідні для підтримки 3500 співробітників у Росії та Білорусі".
Schneider Electric - виробник розподільної та захисної апаратури, пристроїв автоматики для електроенергетики.
До активів Schneider Electric в Росії, зокрема, входять завод у Ленінградській області "ЭлектроМоноблок" (виробляє низьковольтні автоматичні апарати, елегазові моноблоки, пристрої релейного захисту), "Электрощит" у Самарі.
Крым цього, в РВ компанія веде роботу в центрі інновацій в Іннополісі та лабораторії інновацій у "Сколковому".
Економічна правда
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