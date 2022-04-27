Німецька DWS Group призупиняє інвестиції у російські цінні папери

Німецька компанія з управління активами DWS Group призупиняє інвестиції в російські цінні папери.

Про це компанія заявила у звіті про фінансові результати за 1 квартал 2022 року.

"У зв’язку з нинішньою надзвичайно напруженою геополітичною ситуацією, яка призвела до високого ступеня невизначеності та незахищеності на ринках та різкого зростання рівня інфляції, ми знову активізували контакти та діалог із нашими клієнтами, щоб підтримати їх своєю оцінкою та експертними знаннями.

Ми ухвалили рішення, що фонди, що активно керуються DWS, більше не будуть інвестувати в російські цінні папери до подальшого повідомлення", - заявили в компанії.

"Зважаючи на гуманітарну катастрофу в Україні та величезні страждання біженців, DWS також пожертвував 250 000 євро на гуманітарну допомогу. Крім того, співробітники різних локацій DWS проводили акції допомоги та зробили пожертви на підтримку народу України", - йдеться в повідомленні.

DWS Group – колишній підрозділ Deutsche Bank (до 2018 року). На 2020 рік компанія займалася управлінням активами на $10 трлн.

Економічна правда