DJI призупиняє діяльність в Україні та Росії
Виробник споживчих та комерційних дронів DJI оголосив про призупинення діяльності на території України та Росії.
Про це йдеться у офіційному пресрелізі китайської компанії.
Зазначається, що DJI взаємодіє з клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами щодо призупинення ділових операцій на територіях двох країн.
"DJI проводить внутрішню переоцінку вимог відповідності у різних юрисдикціях. В очікуванні поточної перевірки DJI тимчасово призупинить всю свою діяльність в Україні та Росії", – йдеться у пресрелізі.
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Економічна правда
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