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DJI призупиняє діяльність в Україні та Росії

Середа, 27 квітня 2022, 09:49 - Cергій Мельник
 
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Виробник споживчих та комерційних дронів DJI оголосив про призупинення діяльності на території України та Росії.

Про це йдеться у офіційному пресрелізі китайської компанії.

Зазначається, що DJI взаємодіє з клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами щодо призупинення ділових операцій на територіях двох країн.

"DJI проводить внутрішню переоцінку вимог відповідності у різних юрисдикціях. В очікуванні поточної перевірки DJI тимчасово призупинить всю свою діяльність в Україні та Росії", – йдеться у пресрелізі.

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Економічна правда

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