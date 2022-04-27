DJI призупиняє діяльність в Україні та Росії

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Виробник споживчих та комерційних дронів DJI оголосив про призупинення діяльності на території України та Росії.

Про це йдеться у офіційному пресрелізі китайської компанії.

Зазначається, що DJI взаємодіє з клієнтами, партнерами та іншими зацікавленими сторонами щодо призупинення ділових операцій на територіях двох країн.

"DJI проводить внутрішню переоцінку вимог відповідності у різних юрисдикціях. В очікуванні поточної перевірки DJI тимчасово призупинить всю свою діяльність в Україні та Росії", – йдеться у пресрелізі.

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Економічна правда