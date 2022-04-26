Світовий банк: у 2022 енергоресурси подорожчають на 50%, а продукти харчування – на 23%

Світовий банк заявив, що зростання цін на продукти харчування та енергоносії може тривати до кінця 2024 року через збої в торгівлі та виробництві.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що зростання цін на енергоносії, яке досягло найвищого рівня з часів нафтової кризи 1973 року, перевищить 50% у 2022 році, а потім знизиться у 2023 та 2024 роках. Прогнозується, що ціни на сільськогосподарську продукцію та метали збільшаться майже на 20% у 2022 році, а в наступні роки знизяться і залишаться на підвищеному рівні.

"Загалом, це найбільший товарний шок, який ми зазнали з 1970-х років", - заявив віце-президент Індерміт Гілл.

Згідно зі звітом, війна може призвести до більш тривалої інфляції та затримки переходу до чистої енергії, оскільки країни шукають альтернативні торгові шляхи та нарощують виробництво товарів. Різке зростання цін на енергоносії і, як наслідок, вартість добрив може призвести до нестачі продовольства та загальмувати прогрес у скороченні бідності.