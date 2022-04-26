Україна і Червоний Хрест запустять нову програму виплат для переселенців

Кабмін за участі Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні і Товариства Червоного Хреста України запустить нову програму виплат для вимушених переселенців.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 26 квітня, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Фінансова допомога в межах програми складе 2500 грн на особу.

Виплати будуть здійснюватися на основі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб.

"Тобто, для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв. Розраховуємо, що виплати отримають майже 1 млн осіб. Перевага буде надаватися ВПО з окупованих територій та зон бойових дій", - пояснив прем'єр.

Наразі в Україні продовжують працювати й інші програми для вимушених переселенців: по 2 000 грн від уряду кожному дорослому та по 3 000 грн на дитину.

"Також дві спільні з ООН й одна спільна з UNICEF програми з виплати 2 200 грн переміщеним особам, що належать до вразливих категорій", - додав Шмигаль.

Економічна правда