В Україні залишаються знеструмленими 700 тисяч сімей

Станом на 26 квітня в Україні залишаються знеструмленими 868 населених пунктів через активізацію бойових дій з боку російської федерації та виникнення нових пошкоджень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"В Україні залишаються знеструмленими 868 населених пунктів, загалом близько 701,7 тисячі споживачів. Зокрема в Донецькій області – понад 284 тисячі споживачів, Харківській - 195 тисяч, Луганській – 91 тисяча, Київській – 44,8 тисячі споживачів", - йдеться в повідомленні.

Водночас, як зазначається, за 25 квітня вдалося відновити електропостачання для понад 84 тисяч людей. Зокрема, у Луганській області – 38 тисячам споживачів, Запорізькій – 18,8 тисячі, Київській – 12,5 тисячі, Донецькій – 10,2 тисячі, Харківській – 4,2 тисячі, Миколаївській – 400 споживачам.

Крім того, без газопостачання внаслідок воєнних дій рф залишаються понад 228 тисяч українців.

"Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях", - ідеться в повідомленні.

Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів: промисловості, установ, домогосподарств та підприємств електроенергетики.

Економічна правда