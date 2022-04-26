Німеччина допоможе Україні експортувати зерно

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Федеральний уряд Німеччини хоче гарантувати, щоб Україна могла продовжувати вирощувати зерно та доставляти його світу, незважаючи на війну.

Про це повідомляє Handelsblatt, передає Укрінформ.

"Федеральний уряд планує "зерновий міст", – інформує ЗМІ з посиланням на джерела в уряді.

Вивезення цьогорічного сільськогосподарського врожаю з України планується за допомогою залізничного транспорту – дочірнього підприємства Deutsche Bahn AG з вантажних перевезень, DB Cargo.

Таким чином хоча би частково можна буде компенсувати неможливість застосування морського транспорту.

"Як представник залізничного транспорту, я налаштований на те, щоб 20 мільйонів тонн зерна могли бути відвантажені, щоб запобігти глобальній продовольчій катастрофі, голоду", – сказав парламентський державний секретар у Міністерстві транспорту ФРН Міхаель Теурер.

Він підтвердив, що ведуться переговори з українською залізницею та іншими європейськими залізницями, такими як залізниці в Польщі, Чехії, Словаччині та Румунії.

У рамках федерального уряду вже відбувається координація для забезпечення фінансування. Слід зауважити, що залізничний транспорт значно дорожчий за морський, який Україна зазвичай використовує для експорту зерна. Утім, наразі Україна не може використовувати для експорту свої порти.