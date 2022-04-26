Радіація на ЧАЕС "аномальна" після окупації росіянами – МАГАТЕ

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Рівень радіації на Чорнобильській АЕС "аномальний" після місяця окупації зони російськими військами.

Про це заявив очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі у ході візиту на ЧАЕС, повідомляє AFP.

Очільник МАГАТЕ підкреслив, що коротка російська окупація цього району була "дуже, дуже небезпечною".

"Рівень радіації, я б сказав, аномальний", – розповів він. "Були деякі моменти, коли рівень підвищувався внаслідок переміщення важкої техніки, яку сюди привозили російські війська, і коли вони виїжджали".

Ґроссі заявив, що захоплення ЧАЕС російськими військами було "абсолютно ненормальним і дуже, дуже небезпечним". АЕС потрапила в окупацію у перший день повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, і лише 31 березня з’явилося повідомлення про вихід російських військ з Чорнобильської зони.

Україна наголошувала, що захоплення росіянами Чорнобильської АЕС є ядерним тероризмом і закликала МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до авіапростору над її ядерними об’єктами.

Згодом міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що всі окупанти та їхня техніка, які перебували у Зоні відчуження, отримали великі дози опромінення.

"Після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Точніше, не життя, а повільного помирання від хвороб", – коментував міністр.