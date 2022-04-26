Керівник ДТЕК Ахметова: У нас більше немає активів у Росії
Енергохолдинг ДТЕК олігарха Ріната Ахметова втратив активи в Російській Федерації через дефолт за платежами.
Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю Дмитру Рясному.
"На даний момент у нас вже немає активів у Росії і немає жодних стосунків із Росією. Якщо говорити про російські шахти, то ми мали великий борг на балансі цих підприємств. Так як ці шахти були у заставі Сбєрбанку, акції цих шахт були списані в рахунок цього боргу", – повідомив Тимченко.
Він додав, що списання акцій підприємств було передбачено документами, оскільки стався дефолт за платежами.
За словами Тимченка, частка активів групи в Росії була "мізерно мала" в порівнянні з активами в Європі, в США та в Україні.
Детальніше читайте в інтерв'ю: Голова енергетичного бізнесу Ахметова: постачання російської нафти в Європу можуть зупинити до кінця року
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"