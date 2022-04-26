Керівник ДТЕК Ахметова: У нас більше немає активів у Росії

Енергохолдинг ДТЕК олігарха Ріната Ахметова втратив активи в Російській Федерації через дефолт за платежами.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю Дмитру Рясному.

"На даний момент у нас вже немає активів у Росії і немає жодних стосунків із Росією. Якщо говорити про російські шахти, то ми мали великий борг на балансі цих підприємств. Так як ці шахти були у заставі Сбєрбанку, акції цих шахт були списані в рахунок цього боргу", – повідомив Тимченко.

Він додав, що списання акцій підприємств було передбачено документами, оскільки стався дефолт за платежами.

За словами Тимченка, частка активів групи в Росії була "мізерно мала" в порівнянні з активами в Європі, в США та в Україні.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Голова енергетичного бізнесу Ахметова: постачання російської нафти в Європу можуть зупинити до кінця року

Економічна правда