У РФ криптовалюти хочуть визнати "предметом злочинних посягань"
У РФ генпрокурор Ігор Краснов запропонував законодавчо визнати криптовалюту "предметом злочинних посягань" та застосовувати до неї обмежувальні заходи.
Про це Краснов заявив, виступаючи зі звітом у Раді Федерації, пише "Интерфакс".
"Наростає динаміка скоєння злочинів з використанням віртуальних активів. У зв'язку з цим, на мій погляд, потрібне їх включення до кримінального та кримінально-процесуального законодавства щодо можливості визнання предметом зазіхань і накладання на цифрові валюти обмежувальних заходів", - сказав прокурор.
Центробанк РФ у лютому представив пакет законопроєктів про регулювання цифрового майнінгу та криптовалютного ринку, в якому запропонував заборонити в Росії як майнінг, так і обіг криптовалют та ввести адміністративну відповідальність за порушення заборони.
Мінфін відправив в уряд РФ свій законопроєкт із прописаними нормами регулювання криптовалютного ринку.
"Відомство запропонувало дозволити громадянам інвестувати у криптовалюти залежно від результатів попереднього тестування, а кваліфікованим інвесторам та юрособам – здійснювати операції з криптовалютами без обмежень. При цьому Мінфін пропонував зберегти заборону на використання цифрових валют як засіб платежу в Росії", - нагадує видання.
Економічна правда
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