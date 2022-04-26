У РФ на тлі санкцій фіксують дефіцит іноземного обладнання розвитку мереж зв'язку

На тлі санкцій та порушень логістики оператори зв'язку припинили інвестувати в розвиток мереж - уже спостерігається дефіцит іноземного обладнання для розвитку мереж зв'язку.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учамників ринку.

Так, до 2022 року на ринку незалежних компаній, що займаються вежами, спостерігалося стабільне зростання, яке мало стимулювати запуск п'ятого покоління мобільної мережі (5G) в Росії.

Проте після введення санкцій процес сповільнився, оскільки оператори перестали інвестувати розвиток мереж через брак обладнання та проблеми з логістикою.

"Зараз усі розуміють, що 5G у Росії в найближчій перспективі не буде, оператори скорочують інвестиційні програми", - заначив аналітик "Райффайзенбанку" Сергій Лібін.

Він додає, що компанії, які обслуговують вежі, отримуватимуть від операторів платежі в межах оренди, але рентабельність знизиться до мінімуму.

"Так, оператори відклали розвиток 5G, але продовжують посилювати інфраструктури 4G, а легалізація паралельного імпорту вирішить проблему поставок базових станцій", - додає інший співрозмоник видання.

За словами джерел видання, телеком-оператор МТС відкладає продаж свого бізнесу з розвитку веж зв'язку, який включає близько 23 тисяч антенно-щоглових споруд, на невизначний термін.

Компанія планувала закрити угоду в першому півріччі, але на тлі погіршення економічної ситуації через війну в Україні просто ніхто на ринку не може купити портфель МТС, говорить один із співрозмовників на ринку.

За словами другого, найближче до покупки була Kismet Capital Group (KCG), угоду планували закрити у травні, але зараз компанія не веде переговорів.

Економічна правда