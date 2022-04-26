Компанії Ахметова, Коломойського та Пінчука мають величезні борги за передачу електроенергії – "Схеми"

Українські підприємства, кінцевими бенефіціарами яких є олігархи Рінат Ахметов, Ігор Коломойський та Віктор Пінчук, мають борги за послуги з передачі та диспетчеризації електроенергії.

Про це свідчать документи, які "Схеми" (Радіо Свобода) отримали у своє розпорядження від учасників енергоринку.

Великі промислові споживачі та постачальники електроенергії почали стрімко накопичувати борги одразу після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Станом на 1 квітня експортери електроенергії заборгували 2,544 млрд гривень за послуги з її передачі.

Основний боржник – трейдер "Д.Трейдінг", що входить в енергохолдинг ДТЕК, кінцевим бенефіціаром якого є олігарх Рінат Ахметов.

"Надходження від "Д.Трейдінг" значно припинились після 25 лютого", – повідомило джерело на енергоринку.

Також серед боржників – феросплавні підприємства. Станом на 1 квітня вони заборгували понад 55 мільйонів гривень за послуги з передачі електроенергії, та більше ніж 26 мільйонів гривень – за диспетчеризацію (це – централізована система керування, контролю і захисту різних інженерних процесів, що, в тому числі, запобігає аварійним ситуаціям).

Таким чином, загальні борги феросплавних підприємств за ці дві послуги перевищили 80 мільйонів гривень.

"Значне зниження рівня розрахунків відбулося, зокрема, Нікопольським заводом феросплавів", – повідомило джерело на енергоринку.

Нікопольський завод феросплавів входить у сферу впливу олігархів Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука.

Має борг за послуги з диспетчеризації металургійний завод "Дніпросталь" (входить в трубно-колісну компанію "Інтерпайп"), кінцевим бенефіціаром якого є родина Віктора Пінчука.

Станом на 1 квітня підприємство заборгувало за цю послугу майже 25 мільйонів гривень.