Засновник Twitter подякував Маску за те, що той "відібрав" соцмережу у Волл-стріт

Засновник Twitter Джек Дорсі подякував Ілону Маску за те, що той "відібрав" соцмережу у Волл-стріт.

Про це Дорсі написав у Twitter.

"Twitter як компанія завжди був моєю єдиною проблемою та моїм найбільшим жалем. Він належав Уолл-стріт та рекламній моделі. Відібрати його в Волл-стріт - це правильний перший крок", - написав засновник соцмережі, який торік залишив посаду керівника компанії.

На думку Дорсі, створена ним платформа не повинна мати власника або керівника: "Вона хоче бути громадським благом на рівні протоколу, а не компанією". На сьогодні покупка Twitter Маском – "єдине рішення, якому я довіряю", додав Дорсі.

"Я довіряю його місії щодо поширення світла свідомості. Мета Ілона зі створення платформи, яка буде "максимально надійною і широко інклюзивною", - правильна", - зазначив Дорсі.

Він також поядкував гендиректору компанії Агравалу та Маску за те, що ті "витягли компанію з неможливої ​​ситуації".

"Це правильна дорога... Я вірю в це всім серцем. Я дуже радий, що Twitter продовжить слугувати громадською дискусією", - резюмував засновник соцмережі.

Волл-стріт - вулиця в Нью-Йорку. Знаменита тим, що на ній розташована Нью-Йоркська фондова біржа. У переносному сенсі назва Волл-стріт означає як саму біржу, так і весь фондовий ринок США.

Нагадаємо:

Найзаможніша людина світу, мільярдер Ілон Маск купує соціальну мережу Twitter за 44 млрд доларів після тижнів перемовин.

Заснований 16 років тому, Twitter з 2013 року торгується на біржі. Дев'ять років потому компанія повертається у приватні руки.

Економічна правда