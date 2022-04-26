Під час війни з України вивели понад 3 мільярди євро – БЕБ

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Виведення валютних коштів та цінностей резидентами та нерезидентами України в країни Європейського Союзу з 24 лютого сягнуло трьох мільярдів євро.

Про це заявив директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник під час онлайн зустрічі з представниками митних органів Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови.

"З 24 лютого і до сьогодні громадяни України та іноземці перевозять через наш державний кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали в особливо великих розмірах. Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами, за узгодженим злочинним планом, без відповідного митного декларування.

При цьому, мають на меті приховати незаконно отримані прибутків та здійснити їх подальшу легалізацію в країнах Європейського союзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад 3 млрд євро", – заявив Мельник.

За його словами, випадки незаконного вивезення валюти за кордон набули значних розмірів.

БЕБ проаналізувало та вже виявило велику кількість подібних фактів. Зараз досліджується законність походження виведених коштів та їх можлива легалізація шляхом переказу або перевезення за кордон. У разі встановлення їх незаконного походження вживатимуться заходи щодо їх арешту та подальшого повернення до України.

"Зокрема, встановлено факти, коли фізичні особи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Громадяни ймовірно були учасниками схем з мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо", – повідомляє пресслужба Бюро.

БЕБ очікує від сусідніх країн відповіді на свої запити по всіх резидентах та нерезидентах України, що декларували готівку у великих розмірах з початку війни.

Економічна правда