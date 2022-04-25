Азербайджан не платитиме за російський газ у рублях – SOCAR

Азербайджанська державна нафтова компанія SOCAR (State Oil Company of Azerbaijan Republic) заявила, що Азербайджан не розплачуватиметься за російський газ рублями.

Про це пише "Интерфакс" із посиланням на заяву компанії.

SOCAR спростувала інформацію російських ЗМІ про те, що Азербайджан нібито проводитиме взаєморозрахунки з РФ за газ, що імпортується, в рублях.

"У ЗМІ у понеділок була поширена інформація, що Азербайджанська Республіка оплачуватиме в рублях вартість газу, що імпортується з Росії. Ця інформація не відображає дійсності", - заявили в SOCAR.

Постачання російського газу до Азербайджану здійснюється в рамках договору про сезонний обмін природним газом, підписаного в липні 2021 року між держкомпанією "Азерконтракт" та групою "Газпром".

Термін дії угоди - до 2023 року.

Договір передбачає постачання газу з Азербайджану до РФ в літній сезон та аналогічних обсягів газу з Росії до Азербайджану в зимовий сезон. Обсяги постачань залежатимуть від рівня видобутку та споживання газу в Азербайджані у літні місяці.

Економічна правда