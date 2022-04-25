Apple почала видаляти застарілі додатки з App Store – ЗМІ

Apple попереджає розробників додатків, що видалить програми з App Store, які не були "оновлені протягом значної кількості часу".

Про це пише The Verge із посиланням на "Повідомлення про покращення застосунків", яке надіслали розробникам додатків.

Розробникам дається лише 30 днів на їх оновлення.

"Ви можете зробити цю програму доступною для нових користувачів, щоб її могли знайти та завантажити з App Store, надіславши оновлення для розгляду протягом 30 днів", - пише Apple в електронному листі.

"Якщо оновлення не буде надіслано протягом 30 днів, додаток буде вилучено з продажу", - додали в компанії.

Хоча Apple видалить застарілі програми з App Store, усі раніше завантажені програми залишаться на пристроях користувачів.

При цьому, низка виробників додатків висловили занепокоєння з приводу змін.

Так, розробник Protopop Games Роберт Кабве написав у Twitter, що Apple погрожує видалити його повністю функціональну гру Motivoto, оскільки вона не оновлювалася з березня 2019 року.

А Коста Елефтеріу, розробник клавіатури Apple Watch FlickType, написав, що Apple зняла версію його програми, створену спеціально для людей із вадами зору, оскільки вона не оновлювалася протягом двох років.

При цьому, за його словами, колись надпопулярна програма Pocket God все ще залишається в App Store, хоча останнє оновлення вона отримала в 2015 році.

Критики такої політики Apple стверджують, що мобільні додатки повинні залишатися доступними незалежно від їхнього віку, подібно до того, як старі відеоігри залишаються доступними на консолях.

"Ми впроваджуємо постійний процес оцінки застосунків, видаляючи програми, які більше не функціонують належним чином, не відповідають поточним інструкціям щодо перегляду або застаріли", - зазначила компанія на сторінці Apple App Store Improvements.

Але на сторінці немає позначки часу, тому не відразу ясно, коли корпорація опублікувала чи востаннє оновила цю публікацію.

Apple також чітко не вказує, що вона вважає "застарілим" - чи на основі часу, який минув з моменту останнього оновлення програми, чи це стосується сумісності з останньою версією iOS.

Економічна правда