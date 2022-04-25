НБУ нагадав, що банки працюватимуть у звичайному режимі 2 та 9 травня

Національний банк нагадує, що 2 та 9 травня скасовані як святкові дні, відтак банки працюватимуть у нормальному режимі.

Про це повідомила пресслужба банку.

Крім того, що в умовах воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю.

Таким чином, святковий день 1 травня (День праці), що припадає на неділю, не переноситься. Тому банки працюватимуть 2 травня у звичайному режимі.

Святковий день 9 травня (День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні), що припадає на понеділок, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи.

Попри війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, наголошує регулятор. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.