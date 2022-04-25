"Роснефть" не змогла продати 6,5 мільйонів тонн нафти: вимагала оплати в рублях
Російський нафтотрейдер "Роснефть" не зміг продати 6,5 млнн тон нафти під час тендеру, оскільки вимагав повну предоплату в рублях.
Про це пише Reuters із посиланням на 5 трейдерів.
"Провал тендеру підкреслює проблеми Кремля із продажем нафти через жорсткі санкції Заходу проти РФ за вторгнення в Україну.
Минулого тижня "Роснефть" "пішла по стопах" розпоряджень Путіна "Газпрому" і попросила 100% передоплати та конвертації платежу в рублі за закупівлю нафти.
"Роснефть" виставила 6,5 млн тонн нафти Urals, Siberian Light, Sokol і ESPO Blend, але до понеділка жодних заявок не було подано", - пише Reuters із посиланням на трейдерів.
"Роснефть" не відповіла одразу на запити агентства про коментар.
"Конкретні умови та стислі терміни вимагають індивідуальних переговорів", - повідомило джерело в азійській торговій фірмі, додавши, що деякі з пропонованих обсягів можуть бути продані за приватними угодами.
Інше джерело, знайоме з тендером "Роснефти", повідомило, що головною метою тендеру було "оголошення ринку про вимогу оплати в рублях", що було досягнуто.
Економічна правда
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