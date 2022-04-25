Пасажиропотік російського "Аерофлоту" обвалився на 20%

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Пасажиропотік групи "Аерофлот", до якої окрім однойменної авіакомпанії входять лоукостер "Побєда" та чартерний перевізник "Росія", у березні впав на 20,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляється на сайті групи.

На внутрішніх лініях у березні було перевезено 2 млн. пасажирів, це на 15,7% менше, ніж у березні минулого року.

На міжнародних лініях падіння пасажиропотоку оцінюється у 50%, до 189 тисяч.

Найсильніше пасажиропотік упав у компанії "Аерофлот" (на 32,1%), найменше від санкцій постраждала "Побєда", пасажиропотік якої знизився лише на 7,3%.

Пасажирооборот групи "Аерофлот" скоротився на 9%, до 5,8 млрд. пасажиро-кілометрів. Відсоток зайнятості крісел знизився на 3,3 в.п., до 79,5%. Дані про кількість літаків у групі на кінець березня пресслужба цього разу не навела, зауважив "Інтерфакс".

Минулого тижня видання РБК з посиланням на джерела повідомляло, що влада планує додатковий випуск акцій групи "Аерофлот" та погашення боргів інших авіаперевізників за рахунок коштів Фонду національного добробуту.