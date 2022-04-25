"Ковальська" розглядає переїзд частини потужностей на захід України

Ковальська

Промислово-будівельна група "Ковальська" оцінює доцільність переносу частини виробничих потужностей в західний регіон.

Про це йдеться у пресрелізі групи.

В компанії створено робочу групу для оцінки доцільності переносу частини виробничих потужностей в західний регіон в рамках промислового хабу у Розвадові, чи пошуку відповідного майданчику у Львові.

"Аналізується ринок, його потенціал споживання будівельної продукції, а саме: бетону, залізобетону та конструктиву. В найближчих планах відновити реалізацію проєкту будівництва заводу з виробництва газобетону", – йдеться у повідомленні.

Водночас "Ковальська" відновлює роботу виробничих ліній на трьох заводах в Києві, кар’єрах у Житомирській області та будівельному хабі в Львівській області.

На чернігівській "Будіндустрії" розпочалися роботи з оцінки пошкоджень внаслідок артилерійських обстрілів. Найближчим часом будуть проведені ремонтні роботи та відновлене виробництво.

Підприємство "Енерджи продакт", що випускало газобетон, знаходиться на тимчасово окупованій території у м. Нова Каховка. Виробництво зупинено до відновлення контролю над містом українською владою.

"З 24 лютого більшість наших активів було зупинено. В квітні ми починаємо поступове відновлення, адже тривалість бойових дій наразі важко спрогнозувати. Близько 10% співробітників компанії мобілізовано. Наше поступове відновлення має стати позитивним сигналом для інших індустрій", – заявив генеральний директор "Ковальської" Сергій Пилипенко.

На будівельних майданчиках "Ковальської" в Києві роботи ще не відновлено, наразі відбувається аудит об'єктів та мобілізація необхідних ресурсів для їх завершення.

"Ковальська" об'єднує понад 20 підприємств у сфері видобутку сировини, виробництва будівельних матеріалів та девелопменту. Продукція представлена брендами "Бетон від Ковальської", "Авеню", Siltek та іншими.

Підприємства "Ковальської" знаходяться у Київській, Житомирській, Львівській, Херсонській та Чернігівській областях. Загальна кількість працівників – понад 5 тисяч.

Крім промислових активів, "Ковальська" займається будівництвом житлових об'єктів у Києві.

Економічна правда