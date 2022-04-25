Нова пошта відновлює роботу в Бучі та Ірпені, у травні відкриє всі відділення Київщини

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Поштовий сервіс "Нова пошта" відновив роботу на деокупованій Київщині і відкрила відділення в Бучі, Ірпені, Макарові та Колонщині.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, з 25 квітня запрацювали:

Чотири відділення у Ірпені : Відділення №4, вул. Зарифи Алієвої, 85; №8, вул. Центральна, 6а; №11, вул. Українська, 82 та №12, вул. Університетська, 2ф/2, прим.98;

Два відділення у Макарові : Відділення №1, вул. Проектна, 1 та № 2, вул. Кочубея, 1;

Одне відділення у Бучі: Відділення №2, бул. Богдана Хмельницького, 4;

Одне відділення у Колонщині: Відділення №1, вул. Київська, 26.

Відділення працюють 7 днів на тиждень. У будні – з 10:00 до 17:00, у вихідні – з 9:00 до 18:00.

До 15 травня, повідомляє компанія, Нова пошта планує відкрити усю мережу відділень по Київській області. Минулого тижня компанія також відновила кур’єрську доставку у цьому регіоні.