В IT-компаній в РФ дефіцит іноземних серверів, запаси російських також закінчуються

Найбільші російські IT-компанії мають проблеми при закупівлі іноземної обчислювальної техніки - серверів і систем зберігання даних: VK попросила Мінцифри РФ допомогти із закупівлею "десятків тисяч серверів" на тлі дефіциту імпортної техніки.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Просто придбати іноземне обладнання, навіть вживане, на ринку вже неможливо, сказали виданню його учасники.

"Незабаром проблеми виникнуть і з російськими серверами: запаси процесорів "Байкал" та "Ельбрус", на яких вони працюють, закінчуються, а нових стабільних постачань поки що не планується", - йдеться у статті.

За даними джерела видання в уряді РФ, VK (раніше Mail.ru Group) минулого тижня направила Мінцифри РФ листа з проханням допомогти в закупівлі "десятків тисяч серверів".

За словами співрозмовника, VK не може закупити на ринку комерційні партії обчислювальної техніки, необхідної як для забезпечення поточної роботи сервісів компанії, так і для масштабування IT-інфраструктури.

У Мінцифри РФ підтвердили отримання листа, зазначивши, що за участю Мінпромторгу РФ "вживають заходів щодо забезпечення держсектора та комерційних компаній достатнім обсягом російської обчислювальної техніки, яка відповідає найвищим вимогам".

У Мінпромторгу РФ заявили, що "не бачать причин для нагнітання обстановки" на ринку обчислювальної техніки.

"Компанії працюють у штатному режимі, проблем з наявністю продукції на складі не виявлено", - стверджують у відомстві.

У VK виданню розповіли, що спостерігають збільшення активності з боку користувачів, що призводить до зростання навантаження на інфраструктуру. Проте запевнили, що компанія має необхідний резерв потужностей для забезпечення безперебійної роботи сервісів на тривалий період.

Зазначається, що труднощі із закупівлями нової техніки відчуває і "Яндекс". Компанія призупинила багато із запланованих інвестицій у нові та експериментальні сервіси всередині країни та за кордоном на тлі санкцій. У "Яндексі" "Ъ" запевнили, що "на даний момент мають необхідні технологічні ресурси і запаси для роботи сервісів".

Водночас джерело видання на ринку операторів центрів обробки даних підтверджує, що сьогодні в Росії купити комерційні партії нового обладнання фактично не можна.

"Сервери купити неможливо навіть на вторинному ринку, вживана техніка розлетілася на початку березня, незважаючи на захмарні ціни", - зазначає співрозмовник. Придбати техніку іноземного виробництва неможливо, підтверджує голова напряму "Інфраструктурні рішення" компанії "Крок" Олександр Сисоєв.

За словами директора компанії "Промобіта" Максима Копосова, зараз на складах його компанії знаходиться запас комплектуючих лише на кілька сотень серверів.

"Ми пішли шляхом виробництва серверів на російських процесорах, але і з ними зараз важко. У нас є запас у кілька сотень "Ельбрусів", і ще ми замовили близько тисячі "Байкалів"", - розповів він.

Економічна правда