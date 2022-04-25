У Норвегії активісти Greenpeace заблокували шлях російському танкеру з нафтою

reuters

У Норвегії активісти міжнародної організації захисту навколишнього середовища Greenpeace заблокували шлях російському танкеру з нафтою.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Greenpeace.

За даними агентства, активісти підпливли до танкера на невеликому човні та прикували себе до якірного ланцюга на знак протесту вторгнення Росії в Україну. Саме судно, що прямувало у бік терміналу компанії Esso Norway, зараз стоїть за 70 км на південь від Осло.

"Нафта лежить в основі не лише кліматичної кризи, а й воєн та конфліктів. Я вражений тим, що Норвегія працює як вільний порт для російської нафти, яка, як ми знаємо, фінансує путінську війну", - сказав голова Greenpeace Norway Фроде Плейм.

Раніше представник нафтової компанії Esso Norway підтвердив виданню Borsen, що до країни продовжуються постачання російської нафти. При цьому контракти були укладені ще до початку військових дій, а оформлення нових не планується, уточнив спікер Esso.

Greenpeace закликала норвезький уряд заборонити імпорт російського викопного палива і заявила, що норвезький підрозділ Exxon Mobil Esso має скасувати будь-які контракти на такий імпорт з Росії після вторгнення в Україну.

reuters

"Esso Norway погодилася купити нафту ще до початку війни і не має планів щодо подальших закупівель у Росії, сказав представник компанії норвезькій щоденній газеті Dagbladet", - пише агентство.

Економічна правда