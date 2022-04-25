Світові витрати на оборону сягнули рекордних 2 трильйонів доларів

Світові витрати на військовий комплекс вперше перевищили 2 трлн дол s зросли за рік на 0,7% у 2021 році.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Цикл зростання військових видатків почався після 2014 року, коли РФ напала на Україну, анексувала український Крим та окупувала частину Донецької та Луганської областей.

Так, у 2021 році країни витратили на свої армії загалом 2,113 трлн дол, що на 0,7% більше, ніж торік. Після періоду зниження військових витрат з 2011 по 2014 роки витрати збільшувалися 7 років поспіль. Тепер, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, європейські уряди планують ще більше наростити оборонні видатки. Зростання видатків у світі зумовлено передусім вищими витратами у Європі.

Європейські витрати в 2021 році становили 20% світових витрат, а оборонний бюджет Китаю, другий за величиною у світі, оцінюється у 14%.

Найбільші видатки, як і раніше, здійснює США – торік на збройні сили витрачено 801 млрд дол: за останнє десятиліття військові витрати США становили аж 39% світових витрат. При цьому, хоча закупівлі зброї в країні скоротилися, більше коштів було спрямовано на військові дослідження та розробки. Це свідчить про те, що Штати зосереджуються на технологіях наступного покоління.

В інституті зазначають, що вже є перші ознаки зосередження оборонних бюджетів на модернізації систем озброєння. Це ставить країни перед вибором: віддати перевагу швидкому нарощуванню озброєння і купувати готове обладнання у інших країн, чи використовувати більш довгостроковий підхід, і збільшити фінансування внутрішнього ВПК.