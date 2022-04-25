Енергетики знайшли схему підключення Луганщини до електроенергії

Енергетики знайшли альтернативну схему підключення Луганської області до електроенергії.

Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Необхідна для потреб населення міст і сіл Луганщини напруга подаватиметься за іншою схемою з потужних електропідстанцій, що залишилися в роботі на території області", – сказав Гайдай.

Наразі йде подача напруги на ці вцілілі підстанції.

"Незабаром світло повернеться до будинків наших мешканців. Дістатись до пошкоджень лінії електропередачі, що живить Кремінську ПС 500 кВ, зараз неможливо через активні бойові дії", – підкреслив Гайдай.

Як повідомлялося, Луганська область залишилася без електроенергії внаслідок знеструмленої підстанції "Кремінська" на 500 кВ.

Економічна правда



