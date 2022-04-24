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Тисячі люксових автомобілів для Росії застрягли у Бельгії

Неділя, 24 квітня 2022, 20:20 - Cергій Мельник
 
KURT DESPLENTER/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Майже 8 тисяч люксових автомобілів, призначених для відправки до Росії, застрягли у бельгійському порту Зебрюгге.

Про це пише The Wall Street Journal.

Автомобілі потрапили під заборону на розкіш, який не допускає ввозити в країну транспортні засоби, дорожчі за 50 тисяч євро. У Зебрюгге преміальні автомобілі, включаючи останні моделі Lexus, Cadillac і Mercedes, знаходяться з початку квітня.

"Скупчення авто всього лише один із прикладів "плутанини" в ключових європейських портах щодо того, як інтерпретувати і дотримуватися санкцій проти Росії", – пише видання.

Обмеження торкнулися цілої низки товарів, серед яких запчастини для літаків, хімікати, напівпровідники та інше обладнання.

Автомобілі, швидше за все, продаватимуть на інші ринки, заявили в порту. Зебрюгге поки що справляється із ситуацією – там можуть поміститися до 10 тисяч автомобілів. Загалом у порту, за словами співробітників, для перевірки заблоковано понад 1 тисячу контейнерів, які прямували до Росії. Аналогічна проблема є і в інших експортних хабах у всій Європі.

Заборона на ввезення будь-яких предметів розкоші увійшла до четвертого пакету санкцій Євросоюзу. Він також включає ембарго на інвестиції в енергосектор Росії та скасування режиму найбільшого сприяння торгівлі.

Через війну в Україні західні постачальники та логісти розривають контракти з російськими компаніями, російським літакам забороняють заходити у повітряний простір ЄС, автомобілям – перетинати кордони так званих "недружніх" держав, а судна під російським прапором не пускають у міжнародні морські порти.

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автомобілі Росія Бельгія санкції
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