Всі розділи
Укр / Рус

Гранична ціна дизельного пального збільшена на 1 гривню

Неділя, 24 квітня 2022, 18:58 - Cергій Мельник

Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензину у розмірі 29,55 грн/літр та дизпального – 33,66 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на кінець квітня.

Про це йдеться у даних Мінекономіки.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 34,1 грн/літр, на дизпальне – 38,66 грн/літр.

В порівнянні з серединою квітня середня ціна на бензин збільшена на 0,23 грн/літр, ДП – на 1,01 грн/літр.

Оприлюднення міністерством середніх цін 1 літра ДП та бензину відбувається тричі на місяць.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бензин дизпаливо Мінекономіки
Матеріали за темою
Запаси продуктів харчування повернулися до довоєнного рівня – ОП 22 квітня 2022, 12:36
НПЗ Білорусі скоротили переробку нафти вдвічі 7 квітня 2022, 18:08
"План Б" для ринку пального 3 квітня 2022, 18:27
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті