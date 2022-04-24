Гранична ціна дизельного пального збільшена на 1 гривню

Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензину у розмірі 29,55 грн/літр та дизпального – 33,66 грн/літр, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на кінець квітня.

Про це йдеться у даних Мінекономіки.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 34,1 грн/літр, на дизпальне – 38,66 грн/літр.

В порівнянні з серединою квітня середня ціна на бензин збільшена на 0,23 грн/літр, ДП – на 1,01 грн/літр.

Оприлюднення міністерством середніх цін 1 літра ДП та бензину відбувається тричі на місяць.

Економічна правда