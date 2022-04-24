Іспанський оператор ГТС Enagas надіслав Україні обладнання для ремонту мережі
Іспанський оператор ГТС Enagas надіслав до України обладнання та матеріали, необхідні для відновлення роботи газотранспортної мережі.
Про це повідомив у Telegram Оператор ГТС України.
"З Іспанії до України вже надійшли аварійні муфти різних діаметрів, які дозволяють ліквідовувати витоки на магістральних газопроводах; компактні мобільні компресори – для роботи пневматичного обладнання під час ремонтних робіт; спеціальне переносне освітлювальне обладнання для робіт в темний час доби.
Крім того, наші іспанські колеги надіслали фахівцям ОГТСУ комплект обладнання (включно із запчастинами та розхідними матеріалами) для плазмового різання та зварювання труб, яке буде використовуватись в процесі відновлення цілісності трубопроводів", - йдеться у повідомленні.
Також оператор Enagas направив зварювальні електроди та зварювальні маски, центратори, низку електричного обладнання, кабельні подовжувачі, з'єднувачі тощо.
"Оператор ГТС України вдячний оператору Enagas за допомогу", - додали в компанії.
Економічна правда
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