Нацбанк вперше запросили на засідання Європейського центробанку

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Голову Національного банку вперше в історії запросили на засідання Загальної Ради Європейського центробанку, в НБУ сподіваються брати в них участь регулярно.

Про це повідомила пресслужба НБУ за підсумками весняних Зборів МВФ та Світового банку.

Голову НБУ Кирила Шевченка запросили на ad-hoc засідання Загальної Ради ЄЦБ, до якої входять президент ЄЦБ, віцепрезидент ЄЦБ та голови національних центральних банків 27 держав-членів Євросоюзу.

Український регулятор наголосив, що це важливий крок для зближення України з ЄС, адже дозволить долучатися до діалогу з ЄЦБ та іншими центральними банками ЄС, представляти позицію НБУ та інтереси України, а також бути більш залученими до обговорень на рівні Європейської системи центральних банків.

Засідання відбуваються один раз на квартал. Найближче ad-hoc засідання Ради ЄЦБ за участю НБУ відбудеться на початку травня, та в регуляторі сподіваються, що братимуть участь у таких засіданнях на регулярній основі з огляду на курс України на вступ до ЄС.

Нацбанк підкреслює, що це дозволить ще більше інтегруватися до європейської спільноти центробанків та досягти цілей Угоди про асоціацію. Передусім, в частині регуляторного наближення банківської системи України до норм і стандартів ЄС для подальшого входження економіки України до спільного ринку ЄС.