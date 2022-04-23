Туреччина розгляне виділення для України додаткових обсягів пального

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Україна та Туреччина обговорили подальшу співпрацю, зокрема відновлення морських поставок та виділення додаткові обсяги пального.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки за підсумками перемовин віцепрем'єр-міністерки економіки Юлії Свириденко з міністром торгівлі Туреччини Мехметом Мушем.

Зокрема, сторони обговорили відновлення морських поставок продукції з України до Туреччини та налагодження низки альтернативних перевезенням по морю варіантів.

Також на порядку денному було питання переорієнтації каналів поставок нафтопродуктів українськими імпортерами. Зокрема, турецька сторона розгляне можливість виділити додаткові обсяги для України, пише Мінекономіки.

Обговорення стосувалося також поставок обладнання для переробки продукції сільського господарства для українських замовників. Міністерство зазначає, що Туреччина може бути одним з важливих постачальників та надавати експортне фінансування.

Серед порядку денного сторони розглянули страхування постачання давальницької сировини в Україну на переробку.

"Мінекономіки працює, щоб відновити виробничі ланцюги, за якими турецькі компанії постачали в Україну власну сировину для переробки та подальшого експорту або продажу на внутрішніх ринках України та Туреччини", – повідомила пресслужба.