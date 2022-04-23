ЄС погодив нові правила для Facebook, Google і Twitter для боротьби з нелегальним контентом

Великим онлайн-платформам, включаючи Facebook, Google і Twitter, доведеться докласти більше зусиль для боротьби з незаконним контентом, інакше їм загрожуватимуть багатомільярдні штрафи в рамках нового регуляторного режиму Європейського Союзу, узгодженого в суботу.

Про це пише The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Широкомасштабний Закон про цифрові послуги (DSA) дозволить оштрафувати компанію на суму до 6% її світового обороту за порушення правил – що становило б 7 мільярдів у випадку власника Facebook – у той час як повторні порушення можуть призвести до заборони вести бізнес в ЄС.

Нові правила набудуть чинності з 2024 року і серед них є такі:

- Заборона реклами, спрямованої на дітей або на основі конфіденційних даних, таких як релігія, стать, раса та політичні погляди.

- Дозвіл урядам ЄС вимагати видалення незаконного вмісту, зокрема матеріалів, що пропагують тероризм, сексуальне насильство над дітьми, ворожі висловлювання та комерційне шахрайство.

- Змусити платформи соціальних мереж дозволяти користувачам позначати незаконний вміст "легким та ефективним способом", щоб його можна було швидко видалити.

- Інтернет-магазинам, таким як Amazon, знадобляться подібні системи для підозрілих товарів, таких як підроблені кросівки або небезпечні іграшки.

DSA було складено на тлі політичних та регуляторних заходів проти онлайн-платформ у всьому світі. Угода була досягнута вранці ц суботу після більш ніж 16-годинних переговорів між країнами-членами ЄС, Єврокомісією та Європарламентом. DSA є другою частиною плану глави антимонопольного комітету ЄС Маргрете Вестагер щодо стримування американських технологічних гігантів.

Минулого місяця вона здобула підтримку з боку і парламенту щодо знакових правил, які називаються Законом про цифрові ринки, які можуть змусити Google, Amazon, Apple, Meta і Microsoft змінити свою основну бізнес-практику в Європі.

"У нас є угода щодо DSA: Закон про цифрові послуги гарантуватиме, що те, що є незаконним в автономному режимі, також розглядається та розглядається як незаконне в Інтернеті – не як гасло, як реальність", – написала Вестагер у твіттері.

Інші заходи в DSA вимагатимуть, щоб великі онлайн-платформи та онлайн-пошукові системи вживали конкретних заходів під час кризи. Вони були включені в документ після вторгнення Росії в Україну та пов’язаної з цим дезінформації.

Компанії можуть бути змушені передати дані, пов’язані з їхніми алгоритмами, регуляторним органам та дослідникам. Компанії також оплачують щорічну комісію в розмірі до 0,05% річного доходу в усьому світі для покриття витрат на моніторинг їх дотримання.