У Києві під час повітряної тривоги будуть обмежувати рух потягів в метро

Поїзди метро на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсуватимуть через Південний міст.

Про це повідомляється у соцмережах КМДА.

Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися. Підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.

Нагадуємо:

Метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00.