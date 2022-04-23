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У Києві під час повітряної тривоги будуть обмежувати рух потягів в метро

Субота, 23 квітня 2022, 15:45 - Ілля Колдомасов

Поїзди метро на час повітряної тривоги призупинятимуть рух наземною ділянкою на червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсуватимуть через Південний міст.

Про це повідомляється у соцмережах КМДА.

Орієнтовний інтервал руху на всіх лініях 10-15 хвилин. Графік роботи може оперативно змінюватися. Підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття.

Нагадуємо:

Метро працює для перевезень пасажирів із 6:30 до 20:00.

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Київ
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