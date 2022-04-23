Шмигаль: партнери пообіцяли, що допоможуть грошима на покриття бюджетного дефіциту

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна отримала запевнення від партнерів про фінансову допомогу для покриття бюджетного дефіциту в наступні місяці.

Про це передає Інтерфакс-Україна.

Прем'єр наголосив, що вже проведено переговори з партнерами щодо фінансової підтримки на наступні чотири місяці, і наразі триває робота над механізмами такого фінансування.

"Твердих гарантій, безумовно, на сьогодні ми ще не отримали. Але ми розуміємо, як рухатися. Ми отримали запевнення від наших партнерів, що вони нас не підведуть і ми матимемо фінансування в необхідному розмірі, щоб перекрити бюджетний дефіцит", - додав Шмигаль.

Нагадуємо:

Раніше Шмигаль заявив, що дефіцит бюджету України в наступні місяці може сягати 5 мільярдів доларів.