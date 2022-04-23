Держспецзв’язку: На Великдень можуть посилитися ворожі кібератаки
Субота, 23 квітня 2022, 12:48 -
Держспецзв’язку застерігає, що ворог може використати свято Великодня як спроб здійснення нових кібератак. Хакери зазвичай використовують актуальні та чутливі для українців теми, які найбільше "чіпляють".
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Там дали поради, на що звертати увагу, щоб не стати жертвою зловмисників.
- Не відкривайте вкладених файлів, надісланих у листах із невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні вітальні листівки чи святкове відео.
- Із обережністю ставтеся і до подібних повідомлень, надісланих від знайомих. Навіть ваші близькі можуть не знати, що ненавмисно розповсюджують шкідливе посилання чи вкладення. Або ж їхній акаунт може бути зламаний кіберзловмисниками.
- Із осторогою ставтеся до розсилань з обіцянками грошових виплат або іншої "допомоги до свят". Перевіряйте таку інформацію на офіційних джерелах.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"