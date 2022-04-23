Держспецзв’язку: На Великдень можуть посилитися ворожі кібератаки

Держспецзв’язку застерігає, що ворог може використати свято Великодня як спроб здійснення нових кібератак. Хакери зазвичай використовують актуальні та чутливі для українців теми, які найбільше "чіпляють".

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Там дали поради, на що звертати увагу, щоб не стати жертвою зловмисників.