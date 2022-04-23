Дубілет закликав українські ІТ-компанії об'єднатися та створити альтернативу російським системам для веденню бізнесу

Дмитро Дубілет закликав українські продуктові ІТ-компанії розглянути можливість партнерства для того щоб створити альтернативу російським фронт-системам для ресторанів, готелів та інших сфер.

Про це він написав у соцмережах.

"В Україні існує серйозна залежність від російських ІТ-продуктів. Дуже багато українських компаній досі працює на 1С. Переважна більшість популярних в Україні фронт-систем для ресторанів, готелів та в інших сферах — також російські. Очевидно, що після війни український бізнес буде готовий, нарешті, зістрибнути з 1С та інших російських продуктів", - заявив Дубілет.

На його думку, якщо українські профільні ІТ-компанії об'єднуються у єдиний бізнес, за рахунок синергії та масштабу частка у цьому бізнесі буде коштувати більше, ніж бізнес окремо.

Запрошуються продуктові компанії з таких сфер: автоматизація торговлі, ресторани, готелі, медицина, ювеліри, спортклуби, салони краси, автозапчастини. Також запрошуються компанії, які займаються альтернативами для найбільш популярних модулів 1С:

- Бухгалтерський та податковий облік, податкова звітність

- Управління запасами та складами, фінансами, виробничими ресурсами, закупівлями

- Управління персоналом та розрахунок ЗП

- CRM

"Якщо ваша компанія має вже діючий продукт або знаходиться у процесі його створення, напишіть нам листа на itfight4ukraine@gmail.com. У листі напишіть, будь ласка, який продукт ви розвиваєте, яка в нього стадія, хто цільова аудиторія, яка команда розробників", - резюмував він.