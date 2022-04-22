Як Україна може отримати репарації від Росії

Скоріш за все Україна зможе розраховувати на ті джерела репарацій, які розташовані за межами Росії і кошти з яких можна отримати без угоди з Росією.

Це може бути валютні резерви центрального банку Росії, активи громадян РФ, які потрапили під санкції США, ЄС та інших країн, а також інші активи фізичних та юридичних осіб Росії за межами країни.

На яку суму може розраховувати Україна, які є труднощі з отримання коштів і що вже для цього робиться.