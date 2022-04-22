Шмигаль запропонував IFC приєднатися до відбудови України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запропонував Міжнародній фінансовій корпорації приєднатися до відбудови українських міст.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Зокрема він сподівається, що корпорація підтримає відбудову житлового фонду, об’єктів соціальної та транспортної інфраструктури, а також українських міст, особливо тих, що найбільше постраждали від дій окупантів.

"Ми зацікавлені створити фінансову платформу МФК, яка дозволить фінансувати більшу кількість українських міст. Сьогодні залучення іноземних інвестицій у відновлення критичної та соціальної інфраструктури є одним із найважливіших питань порядку денного України", — додав очільник Уряду.

Нагадуємо:

Раніше Шмигаль заявив, що відновлення України після російського вторгнення коштуватиме 600 мільярдів доларів. Шмигаль закликав членів Міжнародного валютного фонду пожертвувати 10% резервних активів, отриманих від МВФ.