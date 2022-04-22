США, Японія та інші країни залишили зустріч Світового банку та МВФ коли почала виступати Росія

Офіційні особи, які представляють США, Німеччину, Японію та інші країни, залишили спільні збори Світового банку та Міжнародного валютного фонду, коли представник Росії почав говорити.

Про це пише Bloomberg.

Також засідання покинули представники Канади, Італії, Норвегії та Великобританії.

Дані збори є форумом на рівні міністрів Світового банку та МВФ для досягнення міжурядового консенсусу з питань розвитку.

Нагадуємо:

Раніше міністри фінансів і топпосадовці України, США та ЄС покинули засідання країн Великої двадцятки, коли свій виступ розпочав міністр фінансів РФ Антон Сілуанов.