"Рускій воєнний корабль … всьо": Укрпошта випускає нову марку після затоплення "Москви"

У продовження випуску марок зі вже легендарною фразою українських прикордонників "рускій воєнний корабль іді на#уй" Укрпошта випустить другу серію – але вже без корабля, який потопили українські військові.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

Новий випуск вийде у продаж у травні і стане продовженням попереднього випуску.⠀

"Все почалося з фрази "Русскій воєнний корабль, іді …!", а закінчилося тим, що він справді пішов. Тож наступний аркуш матиме логічну назву — "Русскій воєнний корабль … всьо", – пише Укрпошта.

Новий випуск включатиме марки з подвигом Збройних Сил України, які потопили 14 квітня російський крейсер "Москва", та купони, на яких відтворено зображення першої марки з кораблем.

Загальний тираж також становить 5 млн примірників з внутрішнім та міжнародним номіналами.

Нагадуємо:

Поштову марку "Русский военный корабль, иди нах*й" ввели в обіг 12 квітня. Її назва – слова українського прикордонника Романа Грибова острова Зміїний у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії РФ.

Вже наступного дня цей самий крейсер "Москва", який йшов захоплювати Одесу, підбили протикорабельними ракетами "Нептун" українські військові, а згодом він потонув.

Укрпошті навіть довелося обмежувати продаж марок "в одні руки" через надвисокий попит.