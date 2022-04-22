Nissan відновила продаж та сервіс автомобілів в українській дилерській мережі

Дочірня компанія японської корпорації Nissan Motor "Ніссан Мотор Україна" відновила продаж та сервісне обслуговування автомобілів в офіційній дилерській мережі.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Придбання та обслуговування автомобілів доступно у дилерських центрах країни, де зробити це дозволяє ситуація з урахуванням умов безпеки.

Сервісні центри дилерської мережі надають всі послуги з обслуговування та ремонту авто, включаючи гарантійний, а для власників Nissan, які виїхали за кордон на своїх авто, придбаних в офіційній дилерській мережі, пропонується загальноєвропейська гарантія.

За даними "Укравтопрому", у 2021 році продажі Nissan в Україні зросли на 26% порівняно з 2021 роком – до 4,815 тис. реєстрацій. Лідер марки – кросовер Qashqai – 2,264 од.

До кінця 2021 року дилерська мережа марки налічувала 32 центри.

Економічна правда