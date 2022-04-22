НБУ дозволив здійснювати низку страхових виплат за кордоном

Нацбанк України розширив перелік виключень із заборони на транскордонні перекази для учасників страхового ринку.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Так, з 22 квітня 2022 року учасникам страхового ринку дозволено купувати іноземну валюту з метою перерахування коштів у валюті за такими видами страхування:
- медичне страхування за кордоном (операції зі здійснення страхової виплати за договорами страхування осіб, що виїжджають за кордон, на рахунки асистуючих компаній-нерезидентів);
- "Зелена картка" (операції Моторного (транспортного) страхового бюро України з оплати страхових платежів за договорами перестрахування та страхових виплат постраждалим чи вимог до компенсації таких виплат за договорами міжнародного страхування "Зелена картка").
Наведені зміни та низка інших уточнюючих змін унесені постановою Правління НБУ від 22 квітня 2022 року № 81 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18".
Документ набирає чинності з 22 квітня 2022 року.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут