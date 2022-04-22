НБУ дозволив здійснювати низку страхових виплат за кордоном

Нацбанк України розширив перелік виключень із заборони на транскордонні перекази для учасників страхового ринку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, з 22 квітня 2022 року учасникам страхового ринку дозволено купувати іноземну валюту з метою перерахування коштів у валюті за такими видами страхування:

Наведені зміни та низка інших уточнюючих змін унесені постановою Правління НБУ від 22 квітня 2022 року № 81 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18".

Документ набирає чинності з 22 квітня 2022 року.

Економічна правда